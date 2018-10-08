Застройщику ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге грозит 8 лет за растрату 18,4 млн руб.

Жилищно-строительный кооператив «Авиатор», являясь инвестором строительства многоквартирного дома № 15 на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге, заключил договор паевого участия в строительстве с 145 гражданами.

Строительство дома началось в IV квартале 2012 года, датой заключения работ по договору значился II квартал 2015 года. Подрядчиком выступило ООО АН «Базис».

Прокуратура доказала, что в период с июня 2014 года по август 2015 года директор подрядной организации при содействии председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил поступившие от пайщиков взносы в размере свыше 18,4 млн рублей.

Также директор АН «Базис» заключил договоры займа с самим собой, с председателем правления ЖСК «Авиатор» и другим юридическим лицом. Установлено, что впоследствии деньги возвращены не были и на строительство дома не направлялись.

Руководитель АН «Базис» обвиняется в присвоении чужого имущества, а также в злоупотреблении своими полномочиями. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.