Застройщику ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге грозит 8 лет за растрату 18,4 млн руб.
Директор ООО АН «Базис» в Екатеринбурге, которое занималось строительством дома № 15 на улице Бахчиванджи в ЖК «Кольцовский», обвиняется в присвоении 18,4 млн рублей, поступивших в качестве паевых взносов.
Жилищно-строительный кооператив «Авиатор», являясь инвестором строительства многоквартирного дома № 15 на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге, заключил договор паевого участия в строительстве с 145 гражданами.
Строительство дома началось в IV квартале 2012 года, датой заключения работ по договору значился II квартал 2015 года. Подрядчиком выступило ООО АН «Базис».
Прокуратура доказала, что в период с июня 2014 года по август 2015 года директор подрядной организации при содействии председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил поступившие от пайщиков взносы в размере свыше 18,4 млн рублей.
Также директор АН «Базис» заключил договоры займа с самим собой, с председателем правления ЖСК «Авиатор» и другим юридическим лицом. Установлено, что впоследствии деньги возвращены не были и на строительство дома не направлялись.
Руководитель АН «Базис» обвиняется в присвоении чужого имущества, а также в злоупотреблении своими полномочиями. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области поручило завершение работ по строительству данного дома в ЖК «Кольцовский» стороннему инвестору. В настоящий момент работы завершены на 95%, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.