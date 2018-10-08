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Застройщику ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге грозит 8 лет за растрату 18,4 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Novostrojka ekaterinburga zhk kolcovskij 2

Застройщику ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге грозит 8 лет за растрату 18,4 млн руб.

Сегодня, 12:40Общество
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