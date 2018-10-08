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Жители Нижнего Тагила собираются на поиски пропавшего в лесах Пермского края мальчика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила собираются на поиски пропавшего в лесах Пермского края мальчика

Сегодня, 14:41Общество
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