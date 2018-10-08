Жители Нижнего Тагила собираются на поиски пропавшего в лесах Пермского края мальчика

7 октября в Пермском крае в лесу пропал 12-летний Станислав Гайдуков. По информации от родственников, мальчик отправился на охоту с дедушкой. До настоящего времени ребенка обнаружить не удалось.

Станислав имеет плотное телосложение и рост 158 см. Он был одет в защитный костюм серого цвета, трикотажную шапку черного цвета и черные резиновые сапоги, информирует поисковый отряд «Скорпион».