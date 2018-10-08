Жители Нижнего Тагила собираются на поиски пропавшего в лесах Пермского края мальчика
Сегодня, 14:41Общество
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Тагильчане, желающие принять участие в поисках 12-летнего Станислава Гайдукова, приглашаются по адресу улица Ермака, 2А в 15:00. Ребенок заблудился в лесу 7 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 октября в Пермском крае в лесу пропал 12-летний Станислав Гайдуков. По информации от родственников, мальчик отправился на охоту с дедушкой. До настоящего времени ребенка обнаружить не удалось.
Станислав имеет плотное телосложение и рост 158 см. Он был одет в защитный костюм серого цвета, трикотажную шапку черного цвета и черные резиновые сапоги, информирует поисковый отряд «Скорпион».
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Всех тагильчан, которые желают принять участие в поисках, просят отписаться в комментариях к посту в социальной сети. В настоящий момент формируются экипажи, которые будут отправлены в Горнозаводской район Пермского края, информирует Игорь Гапонов руководитель поискового отряда «Скорпион».
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