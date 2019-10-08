Чукотка возглавила рейтинг смертности от алкоголя

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Чукотский автономный округ стал лидером по смертности населения от алкоголя, пишет РБК.
Всего в России в прошлом году от злоупотребления спиртных напитков умерли 48 тысяч человек, что составляет 2,6% от общего числа смертей. На первом месте в рейтинге смертности от алкоголя оказалась Чукотка. Там коэффициент смертности составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Каждый девятый житель АО умер от употребления алкоголя.
Также в лидерах рейтинга оказались Магаданская, Ивановская и Новгородская области. В Ингушетии на 10 тысяч населения приходится ноль умерших.
Чаще всего в России от алкоголя умирают мужчины трудоспособного возраста.
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