Чукотка возглавила рейтинг смертности от алкоголя

Всего в России в прошлом году от злоупотребления спиртных напитков умерли 48 тысяч человек, что составляет 2,6% от общего числа смертей. На первом месте в рейтинге смертности от алкоголя оказалась Чукотка. Там коэффициент смертности составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Каждый девятый житель АО умер от употребления алкоголя.