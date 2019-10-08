«Даже бомжи разбираются в кино». Интервью с членом гильдии документалистов России

Что даёт членство в киногильдии?

Возможности для развития кинотеатра. Многие фестивали уже смотрят по-другому, если их зовёт член гильдии. Также я могу проходить аккредитацию на любые фестивали — если не мира, то России точно. В гильдии я — единственный сотрудник кинотеатра, обычно там продюсеры, режиссёры, операторы. Хотя сотрудники кинотеатров тоже видят, что нравится зрителю, а что нет.

Виталий Скорев Фото: личный архив Виталия Скорева

Недавно вышла первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». Понравился?

Начну с того, что я люблю всех людей, кто занимается творчеством, но, когда смотрю этот фильм с профессиональной стороны, то фильмом его назвать не могу — из-за отсутствия монтажа и отсутствия чувства меры. Последнее выражается в постоянных кадрах с квадрокоптера. Такой вид съёмки сейчас популярен, но выставлять его нужно умело. [В «БНТ»] рассказывают одно, а в кадре — тот же храм сверху. Мне скучно. Однако, как любительский фильм, как рассказ о Нижнем Тагиле, о его истории — это отлично.

Фото: личный архив Виталия Скорева

Как вообще в Нижнем Тагиле обстоят дела с кинематографом?

Все тагильские киностудии — любительские. Единственный известный мне профессионал — это Владимир Уфимцев, который преподаёт в ГДДЮТ. У него были полные метры на Свердловской киностудии, а в его фильме «Зверь ликующий» впервые сложился актёрский дуэт Евгения Миронова и Владимира Машкова. К сожалению, он больше не снимает. Ещё в Тагиле жил Валерий Огородников, который снял «Взломщика» с Константином Кинчевым в главной роли. Сейчас у нас никого нет. Недавно проходил фестиваль местного кино [«Вверх по вертикали"] — к сожалению, это хоумвидео. Сейчас техника позволяет многим снимать своё. Если Ленин говорил, что любая кухарка может управлять государством, то сейчас каждый со смартфоном считает, что может снять кино. Но кино — это искусство, только о монтаже и композиции кадров несколько учебников. Без этих знаний нельзя делать кино.

Фото: личный архив Виталия Скорева

Возможно ли развитие тагильского кинематографа?

Конечно. Давненько создавалась детская школа кино. Моя задача — научить людей смотреть фильмы, потому что это тоже нужно уметь. Как написано в книге Александра Митты «Кино между адом и раем», очень хочется, чтобы зритель понимал, что ты показываешь. У нас была идея возобновить лекции для молодежи, но как-то мы всё разговариваем, а дальше не уходит. Сейчас у нас есть направление — «Киноакадемия», приходят пенсионеры из реабилитационных центров, я стараюсь показать им хорошее кино и что-то рассказать перед сеансом. Им уже нравится, особенно, когда я показываю малоизвестные советские фильмы из их молодости.

Фото: личный архив Виталия Скорева

Как удалось привезти в Нижний Тагил кинофестиваль «Россия»?

В 2012 году свердловская киностудия «Снега» привезла в кинотеатр «Красногвардеец» премьеру художественного фильма «Последняя игра в куклы». После показов в рамках клуба «Киногурман» проходили творческие встречи со съёмочной группой, среди которых был [режиссёр, сценарист и генеральный директор фестиваля «Россия»] Георгий Негашев. Я сначала второму режиссёру предложил привезти к нам фестиваль, и он одобрил, а потом на перекуре пообщались с Негашевым. Надо отдать ему должное, он поверил в нашего зрителя и согласился. Сначала мы показали несколько лучших работ прошлых годов — это было пробой, как тагильский зритель отреагирует на документальное кино, и публике понравилось. В Екатеринбурге узнали об этом, и к нам хлынул поток режиссёров, на фестивале проводили по несколько творческих встреч. С того момента он проводился ежегодно.

А клуб «Киногурман» как работает?

Его создавали в 2005 году, это была моя идея, а помогала в этом культуролог Ирина Бакуменко. Мы проводили киноперфомансы, показы, ретроспективы, проводили выставки и лекции. Клуб до сих пор посещают, у него сформировалась своя публика, но её стало меньше.

Как «Киногвардейцу» удаётся показывать не всегда кассовые фильмы и оставаться на плаву?