Гостиная для переживших Тагиллаг. Общество немцев в Нижнем Тагиле готовится к юбилею

В Нижнем Тагиле сформировали отряд № 18-74. Спустя год к нему присоединили отряд из поселка Каменка, поскольку в нём за время работы людей почти не осталось.

Эти люди прошли через такие испытания, столько вынесли. Моя бабушка была в трудотряде, рыла окопы по пояс, рассказывает директор «Национально-культурной автономии немцев» в Нижнем Тагиле Мария Тихонова.

Среди трудармейцев был 22-летний Иван Кроневальд — будущий основатель тагильского общества немцев. Его привезли на Урал вместе с отцом и двумя сёстрами, остальных членов их большой семьи (всего у Кроневальдов-старших на тот момент было девять детей) отправили в Казахстан. Воссоединились они только в 1946 году, но и после окончания войны, в течение следующих семи лет, советские немцы трудились на Тагиллаге. С момента их прибытия были построены в частности НТМК и Высокогорское рудоуправление. Вплоть до 1956 года в поселениях за ними вёлся строгий контроль и учёт.

Мы ходили на отметку [к коменданту] на Новую Кушву, на улицу Джамбула. Не придёшь — наказание, вспоминает сестра Ивана Кроневальда Лидия.

После указа о реабилитации в 1964 году Иван Кроневальд написал диссертацию и через десять лет стал деканом факультета иностранных языков в Нижнетагильском пединституте.

Он всё время работал, всё время писал. На столе всегда лежало много газет. Помню, писал газету «Нойес лебен». Мы как-то не вникали, чем он занимался, молодые были, нам не до этого было. Его приглашали преподавать в Германию, но он отказался. Он любил Россию, мы даже дома по-немецки не разговаривали, рассказывает Лидия Кроневальд.

В 1989 году Иван Кроневальд в составе делегации советских немцев прибыл в Кремль, где было принято решение о создании Всесоюзного общества, и вскоре организовал филиал в Нижнем Тагиле. С тех пор тагильское общество немцев базировалось поочерёдно то в ДК Юбилейный, то во Дворце молодёжи, то в бывшей художественной школе. Кроневальд умер в 1995 году, а основное им общество под названием «Местная национально-культурная автономия немцев» располагается по адресу Вязовская, 11 в так называемой «Немецкой гостиной» — это полуподвальное помещение, где участники клуба собираются для уроков германской истории и языка, а также для творческих занятий и выступлений.

Когда мама узнала, что я вошла в это общество, то сильно ругалась. Первая её мысль была: «Ты ненормальная, тебя же посадят». В нашей семье открытым текстом говорили, что замуж надо выходить только за русских, менять фамилию, чтобы следа не осталось. Это глубоко сидит страх — что их снова могут посадить, вспоминает признаётся Мария Тихонова.

Из тех, кто пережил Тагиллаг, здесь осталось только четверо, и им уже за 80, а то и 90 лет, они с трудом говорят, а, если иногда и вспоминают события молодости, то стараются обходить ужасающие подробности. По словам Тихоновой, нуждающимся участникам, которые имеют справку о реабилитации, немецкое сообщество старается оказывать материальную помощь в виде продуктовых наборов на 2,5 тысячи рублей.

Поражает оптимизм. Они никогда не говорят плохо о стране, в основном рассказывают о работе, говорит Мария Тихонова.