Свердловский облсуд ужесточил приговор истязателю детей из Нижнего Тагила Юрию Юдину
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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8 октября Свердловский облсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор истязателю детей владельцу интернет-провайдера «Планета» Юрию Юдину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Юдин приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Юдин взят под стражу в зале заседания. Пересмотр дела проходил в закрытом режиме, так как в материалах фигурируют данные детей.
Напомним, мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетних. Он на территории дачного дома под Нижним Тагилом «воспитывал» детей своих сотрудников, применяя к ним физическое и моральное насилие — надевал на несовершеннолетних ошейник, унижал, заставлял бить себя шокером. Все происходящее мужчина снимал на камеру.
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