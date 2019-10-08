Свердловский облсуд ужесточил приговор истязателю детей из Нижнего Тагила Юрию Юдину

Юдин приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Юдин взят под стражу в зале заседания. Пересмотр дела проходил в закрытом режиме, так как в материалах фигурируют данные детей.

Напомним, мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетних. Он на территории дачного дома под Нижним Тагилом «воспитывал» детей своих сотрудников, применяя к ним физическое и моральное насилие — надевал на несовершеннолетних ошейник, унижал, заставлял бить себя шокером. Все происходящее мужчина снимал на камеру.