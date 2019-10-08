Мэр Екатеринбурга увольняет чиновников за задержку начала отопительного сезона
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил уволить руководителей «Екатеринбургэнерго» и чиновников, ответственных за подачу тепла в квартиры жителей города, сообщает пресс-служба администрации города.
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В ходе аппаратного совещания глава города озвучил решение об увольнении руководителей «Екатеринбургэнерго». К увольнениям привело то, что отопление было включено в домах жителей столицы Урала позже положенного срока.
Также готовятся документы об увольнении начальника отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова и начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов Земельного комитета администрации Екатеринбурга Натальи Турыгиной.
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