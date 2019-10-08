«Новые Известия»: российские судьи стали заложниками системы

В 2005 году лишь 5% россиян не верили в справедливость судов, а в настоящий момент недоверие судебной системе выражают 13% граждан. Дела Ивана Голунова и Павла Устинова могут быть ярким примером. В России 99,87% приговоров судов в 2018 году носят обвинительный характер.

Адвокат, партнёр Адвокатского Бюро «Толпегин и партнёры» Дмитрий Тылту приводит данные статистики, согласно которым, судья за семь лет выносит только один оправдательный приговор. Адвокат Юлия Нитченко подчеркивает, что судья обязан вынести обвинительный приговор, так как перед этим работала целая группа людей — опера, следователи, прокуратура. Оправдательный приговор — пятно на их репутации.

По данным Института проблем правоприменения, 68,6% судей — экс-сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, адвокатов среди них почти нет.

Состав судей однороден — либо сотрудники судов (помощники, секретари), поскольку получают мало и единственная мотивация в их карьере — занять пост судьи, либо сотрудники прокуратуры. Это люди, привыкшие к действующей обстановке. Фактически существует негласный, но очень действенный запрет на назначение судьями бывших адвокатов,говорит управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Железников и партнёры» Александр Железников.

Кроме того, отмечается, что в суды не попадают случайные люди, чтобы занять кресло судьи, нужно пройти многоступенчатый отбор, начиная от региональной квалификационной коллегии судей и заканчивая проверкой ФСБ и полицией. Рассмотрение кандидатуры проходит в семь этапов. Проблемы, по словам экспертов, возникают уже на первом этапе, когда многое зависит от председателя суда.

Эксперты подчеркивают, что вся подноготная судьи известна силовикам. И если судья начинает выносить оправдательные приговоры, его могут заподозрить в коррупции.

При этом при назначении судей их образование имеет не столь важную роль, как умение со всеми ладить. Согласно исследованию Института проблем правоприменения, 43,9% судей получили очное образование на дневном отделении, 10,7% судей закончили вечернее отделение, 44% судей обучались заочно.

В первую очередь российская судебная система, фактически, имеет цель охраны интересов государства, интересы же личности защищаются по остаточному принципу,подчеркивает Железников.

Вертикаль суда существовали и в советское время, только тогда ей управляла партия, а сейчас — силовые структуры. Таким образом, суды защищают интересы государства, власти.

Исследования Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге показали, что для 77,6% судей самое главное — это обеспечение законности, защиту прав граждан в качестве главной миссии видят только 50,5% респондентов-судей.

На практике, если экс-полицейский в нетрезвом виде на машине насмерть сбил людей, он получает от 3 до 3,5 лет тюрьмы и аналогичный срок получает, например, жертва полицейского произвола.

На протяжении 30 лет Верховный суд РФ возглавляет Вячеслав Лебедев. После распада СССР, как пишет издание, судебная система подверглась реформам. При этом изменения были положительные, так, был создан институт арбитражных судов, суд присяжных, произошло разделение полномочий между судами. Однако более поздние реформы уже были направлены на интересы системы и усиление влияния Верховного суда. В 1996 году председатели судов получили право занимать свой пост пожизненно.

Активно проводимые в последнее время судебные реформы носят лишь внешний характер, не исправляют существенных недостатков и создают лишь дополнительные препятствия всем участникам судебного процесса благодаря постоянной смене процессуальных норм и правил игры,заявляет Вербицкая.

По данным Судебного департамента Верховного суда, за минувший год осуждены только шесть сотрудников судов, включая провинности, вроде нарушений ПДД.