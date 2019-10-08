Сергей Кириенко: на конкурс «Лидеры России» поступило более 46 тыс заявок
Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что на конкурс управленцев "Лидеры России", спустя несколько дней после открытия, зарегистрировалось более сорока шести с половиной тысяч человек.
"Новые известия" пишут, что конкурс был запущен в пятницу, четвертого октября, в рамках заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Заявки на участие принимаются до двадцать седьмого октября.
Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом площадки это "Россия - страна возможностей". Инициатор платформы — президент России Владимир Путин, запустивший его на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи два года назад. Целью платформы является создание разного рода социально-образовательных и кадровых проектов, помогающих гражданам страны самореализовываться во всех общественных направлениях, продвигая при этом собственные полезные инициативы. Так, в прошлом году для развития платформы была сформирована автономная некоммерческая организация с аналогичным наименованием.
В год создания конкурса "Лидеры России" в нем поучаствовало около двухсот тысяч человек. Победителями тогда были объявлены сто три человека.
В прошлом году желание проявить себя в рамках конкурса выразили свыше двухсот двадцати семи тысяч человек, что позволило выйти проекту на международный уровень — граждане из шестидесяти восьми стран мира приняли решение показать свои управленческие качества и навыки. В очные полуфиналы прошли примерно три с половиной тысячи человек, включая восемнадцать жителей других стран (среди них Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Украина). До финального этапа в прошлом году дошли триста человек, сто четыре из которых стали победителями.