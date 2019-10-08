Светлана Бондарчук выступила за легализацию теневой заработной платы

Выступая в ходе обсуждения, Светлана Бондарчук отметила актуальность этого вопроса для России в целом, не только для субъектов Приволжского Федерального округа, который является одним из ведущих по уровню развития экономики: его доля в ВВП — около 15%.

В настоящее время средние показатели по стране превышает промышленное производство, а темпы поступления НДФЛ, наоборот, значительно отстают. Кроме того, в некоторых регионах уровень заработной платы не достигает ни МРОТ (11 280 рублей в месяц), ни прожиточного минимума. Этот факт свидетельствует о том, что существенная часть доходов работающего населения находится в «серой» зоне, пишут “Новые известия”.

Светлана Бондарчук отметила, что перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями стоит задача, заключающаяся в совместном преломлении этого отрицательного фактора.

Исходя из данных Росстата и ФНС России, расходы существенно превышают доходы граждан, даже при условии закредитованности. Так, в Татарстане превышение составило 44,8% или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5% или 141 миллиард рублей.

Светлана Бондарчук подчеркнула, что в значительном количестве субъектов РФ уже утверждены программы экономического развития, а также планы увеличения региональной бюджетной доходности. Также работают комиссии, специализирующиеся на легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, несмотря на все эти факторы, обеление экономики идет медленными темпами.

На сайте ФНС России размещены интерактив-платформы, такие как «Прозрачный бизнес», «Проверь себя и контрагента», которые позволяют бизнес-сектору самостоятельно оценить свое положение и предотвратить нарушения. В качестве аналогичного метода можно представить профилактическую деятельность налоговых органов в межведомственных комиссиях по легализации теневой заработной платы. В ходе осуществления своих полномочий, комиссии рассматривают материалы о работодателях, отразивших в отчетности заниженные данные о размере зарплаты сотрудников.