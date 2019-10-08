В Екатеринбурге новая ветка метро появится к 2035 году

К 2025 году будет построена новая ветка метро от станции «Янтарная» до станции «Каменные Палатки». К 2035 году к ней присоединят еще 4 станции.

В срок до 2025 года запланировано строительство новых трамвайных путей до районов Академического и Солнечного и до Верхней Пышмы. К 2035 году завершится укладка путей на пяти улицах. Кроме того, в планах проложить трамвайные линии через улицу 8 Марта и Бориса Ельцина, на Широкую речку и Уктус.