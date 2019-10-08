В России могут начаться массовые блокировки пользователей мессенджеров и e-mail
Сегодня, 22:27ОбществоФото: pixabay.com
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В Госдуму на рассмотрение отправлен проект нового закона о блокировке e-mail сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Сфовфеда по конституционному законодательству Андрея Клишас.
Согласно проекту нового закона, нельзя будет распространять запрещенные данные при обмене сообщениями в личной переписке через e-mail сервисы и мессенджеры.
Проект дополняет уже имеющийся закон, накладывающий некоторые ограничения на переписки.
Целесообразно блокировать пользователя полностью, а не только конкретные сообщения, добавил Клишас.
Также проект предполагает административную ответственность за распространение в России запрещенной информации.
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