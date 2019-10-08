В России на железнодорожных вокзалах туалеты станут бесплатными
Сегодня, 22:35ОбществоФото: pixabay.com
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С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.
Нововведение коснется железнодорожных вокзалов с поездами дальнего следования. Причиной отказа от платы за посещение туалетов стали постоянные жалобы на высокую стоимость услуг. На 87 вокзалах туалеты работают себе в убыток.
Чтобы увеличить уровень удовлетворения посетителей, дирекцией вокзалов было принято общее решение сделать туалеты бесплатными. На сегодняшний день, уже на 80 вокзалах плата за них не взимается.
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