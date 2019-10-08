В России на железнодорожных вокзалах туалеты станут бесплатными

Нововведение коснется железнодорожных вокзалов с поездами дальнего следования. Причиной отказа от платы за посещение туалетов стали постоянные жалобы на высокую стоимость услуг. На 87 вокзалах туалеты работают себе в убыток.

Чтобы увеличить уровень удовлетворения посетителей, дирекцией вокзалов было принято общее решение сделать туалеты бесплатными. На сегодняшний день, уже на 80 вокзалах плата за них не взимается.