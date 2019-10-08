В России планируется ограничить продажи крафтового пива

Положения нового регламента обязательны для исполнения в России. По его нормам не предусматривается производство крафтового пива, соответственно, компании, которые этим занимаются, с 1 января 2021 года приостановят свою деятельность, заявили в Росстандарте.

Кроме того, новый регламент предполагает, что пиво — это напиток, имеющий в составе 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и меньше 2% сахаросодержащих продуктов.

На данный момент в России по ГОСТам предусмотрено только изготовление пшеничного, светлого и темного пива. Для крафтового отдельного стандарта нет и вводить не планируется. Это обусловлено различием в технологиях изготовления, рецептах, а также используемых компонентах. Другими словами, невозможно создать какой-то конкретный стандарт, чтобы его могли применять все.

Раз производство этого напитка не описано ни в одном из документов, некоторые его сорта можно считать контрафактом, считают в Росстандарте.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Ярин, считает, что крафтовое пиво ждет другой сценарий. Налоговые органы обеспокоены этим напитком, потому что частные пивовары, имеющие свои рецепты, не платят акцизы и налоги. В будущем ситуацию планируется изменить, и цена на напиток возрастет.

В то же время, введение нового регламента позволит компаниям снизить стоимость из-за уменьшения содержания солода. Производители крафтового пива не смогут конкурировать с дешевым спиртным, а потому могут совсем уйти с рынка.