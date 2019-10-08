В России завершились испытания отечественной газовой турбины

Замдиректора департамента Минпромторга по станкостроению и инвестиционному машиностроению Олег Токарев заявил о том, что к 2021 году страна запустит серийное производство этих установок на базе "Ростеха".

Токарев подчеркнул, что формирование собственных турбиностроительных компетенций выведет Россию на на уровень высокотехнологической державы, пишет vostokmedia.com.

В настоящее время Россия занимается выполнением масштабной программы, предусматривающей совершенствование тепловых электростанций. Она рассчитана на 2022-2031 годы и оценивается в 1,9 трлн рублей. При этом, чтобы в значительной мере сократить влияние иностранных поставщиков, в программе предусмотрели использование преимущественно российского оборудования.

Новая турбина успешно прошла два этапа испытаний. Так, в мае закончились стендовые испытания ГТД-110, и машина была введена в опытно-промышленную эксплуатацию на энергоблоке Ивановских ПГУ. Олег Токарев отметил, что на данный момент ГТД-110М отработала в энергосистеме три тысячи часов.

Токарев также подчеркнул, что сейчас рассматривается вопрос, касающийся организации серийного производства этой турбины. Для реализации этой цели создается кооперация широкого пула производителей. Он выразил надежду, что база будет сосредоточена в рамках «Ростех», однако при этом будут привлекаться государственные и частные компании. Для того, чтобы три двигателя прошли затратный по времени цикл испытаний ресурсного характера, необходимо произвести еще два двигателя. Далее можно переходить к серийному выпуску.

Первая в России газовая турбина мощностью 110 МВт разработана и создана в ходе реализации совместного проекта Группы РОСНАНО, ПАО "ОДК-Сатурн" и "Интер РАО". При этом, разработчики, дорабатывая машину, повысили мощность двигателя до 115 МВ. Кроме того, им удалось поднять КПД с первоначальных 35,5% до 37%, а в составе парогазовой установки этот показатель увеличился до 52%. Соответственно, при действующих тарифах такой блок способен работать на оптовом рынке с прибылью.