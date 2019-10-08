В Свердловской области утвержден новый состав общественной наблюдательной комиссии
Сегодня, 20:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Общественной палатой России утвержден новый созыв общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. В список вошли 40 человек.
ОНК осуществляют контроль за соблюдением прав человека в тюрьмах. Члены комиссии имеют право посещать и общаться с заключенными.
В список комиссии, который опубликован на сайте ОП, вошли юрист Алексей Антонов, правозащитница Ольга Иванцева, общественник Александр Ручко, журналист ЕАН Антон Гуськов, предприниматели Андрей Фегельхеймер и Анастасия Девятьярова.
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