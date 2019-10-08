В Сысерти «колбасный король» депутат Карамышев предстанет перед судом

«Колбасный король» Карамышев, по версии следствия, осенью 2017 года находился за пределами России — в Казахстане и Анталье. При этом он не оформил отпуск. Он подписал два табеля учета рабочего времени со сведениями, не соответствующими действительности. Таким образом получив зарплату в размере более 53 тысяч рублей за фактически не отработанное время.