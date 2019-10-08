В Сысерти «колбасный король» депутат Карамышев предстанет перед судом
Сегодня, 11:49ОбществоФото: официальный сайт Думы Сысертского ГО
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В суд направлены материалы дела в отношении председателя Сысертской думы Александра Карамышева, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, пишет «Уралинформбюро».
«Колбасный король» Карамышев, по версии следствия, осенью 2017 года находился за пределами России — в Казахстане и Анталье. При этом он не оформил отпуск. Он подписал два табеля учета рабочего времени со сведениями, не соответствующими действительности. Таким образом получив зарплату в размере более 53 тысяч рублей за фактически не отработанное время.
Ранее Карамышев был досрочно лишен мандата, однако обжаловал данное решение. Титул «колбасного короля» депутат получил после создания фабрики по производству колбасных изделий, которую назвал своей фамилией.
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