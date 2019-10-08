Всероссийскую акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства

По всему региону в учреждениях культуры пройдут тематические и интерактивные мероприятия , посвященные российской истории, культуре и искусству.

Во время «Ночи искусств» музеи, библиотеки, дома культуры, театры, кинотеатры представят свои новые программы. Всех посетителей ждут выставки, концерты, спектакли, лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты, встречи с писателями, художниками и актерами. Нижнетагильские культурные учреждения также участвуют в акции.