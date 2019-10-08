Всероссийскую акцию «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства
Сегодня, 17:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 ноября в России пройдёт ежегодная акция «Ночь искусств», которая в этом году приурочена ко Дню народного единства, сообщает правительство Свердловской области.
По всему региону в учреждениях культуры пройдут тематические и интерактивные мероприятия , посвященные российской истории, культуре и искусству.
Во время «Ночи искусств» музеи, библиотеки, дома культуры, театры, кинотеатры представят свои новые программы. Всех посетителей ждут выставки, концерты, спектакли, лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты, встречи с писателями, художниками и актерами. Нижнетагильские культурные учреждения также участвуют в акции.
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