Астрологи рассказали какие знаки могут ожидать сюрпризы 9 октября

Весы

Постарайтесь обращать внимание на детали. Ваше внимание будет довольно рассеяно. Можете упустить какую-то мелочь, а потом долго исправлять ошибку. Не конфликтуйте с коллегами, в этот день вам лучше брать у них советы, а не ссориться. Поработайте над своим обликом, чтобы чувствовать себя увереннее. Не рекомендуются физические нагрузки и тяжелый труд. Вечер лучше провести в одиночестве, занимаясь спокойным хобби.