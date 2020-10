Астрологи рассказали какие знаки могут ожидать сюрпризы 9 октября

Некоторые знаки могут ожидать сюрпризы 9 октября, а другим следует внимательнее присмотреться к деловому окружению.

Овен Хороший день ожидает овнов. Утром вам будет сопутствовать удача. Некоторые вопросы получится решить благодаря стечению обстоятельств. После обеда могут ожидать неожиданные приятные встречи или командировки. Постарайтесь позаботиться о профилактике зрения. Если вы работаете за компьютером, то приобретите расслабляющие глазные капли. Вас может ожидать приглашение на романтическую встречу от второй половинки. Телец Тельцам следует поменьше сомневаться. Ваши решения будут верными по всем вопросам, не бойтесь настоять на своем. Благоприятный день для проведения деловых встреч, переговоров и заключения сделок. Решительность поможет справиться с вопросами, не связанными с работой. Например, вы можете избавиться от вредной привычки. Можете совершить запланированные крупные покупки для дома. Вечер подойдет для любого вида деятельности. Близнецы День будет интересным. Перед вами могут открыться новые возможности благодаря широкому кругу знакомств. Не исключены знакомства с новыми людьми, в результате которых начнется плодотворное сотрудничество. Постарайтесь запланировать побольше дел на вторую половину дня. Именно это время наиболее благоприятно для решения важных вопросов. Посетите фитнес-зал или займитесь спортом. Вечер можно провести в кругу близких друзей. Рак Представителям знака будет сложно справляться с трудностями. В первой половине дня начнется влияние негативных тенденций. Вас будут посещать сомнения и неуверенность в себе. Не берите на себя ответственную работу и не совершайте финансовых операций. Восполнить недостатки дня поможет встреча с близкими. Запланируйте семейное мероприятие или загородных отдых. В отношениях со второй половинкой вас следует быть более откровенными. Лев Благоприятный день. Постарайтесь заняться наведением порядка в ваших планах. Этому лучше посвятить утро. После обеда можете заняться переговорами и встречами. Не забывайте о текущей работе, насыщенный день может отвлечь от нее ваше внимание. Удачное время для покупок предметов гардероба. Пройдитесь по магазинам и торговым центрам. Вечером можете прогуляться, если позволит погода, или посетить развлекательные заведения в приятном обществе. Дева Представителей знака могут ожидать сюрпризы. Возможны внезапные приятные встречи или знакомства. В рабочих делах может произойти неожиданное событие, благодаря которому получится закончить сложный проект. К вам может обратиться начальство с необычной личной просьбой. Благоприятный день для физических нагрузок. Можете посетить тренажерный зал или заняться любимым видом спорта. Не исключено, что вы получите подарок без повода от любимого человека. Весы Постарайтесь обращать внимание на детали. Ваше внимание будет довольно рассеяно. Можете упустить какую-то мелочь, а потом долго исправлять ошибку. Не конфликтуйте с коллегами, в этот день вам лучше брать у них советы, а не ссориться. Поработайте над своим обликом, чтобы чувствовать себя увереннее. Не рекомендуются физические нагрузки и тяжелый труд. Вечер лучше провести в одиночестве, занимаясь спокойным хобби. Скорпион Скорпионов ожидает успех в карьере. Ваш авторитет среди коллег вырастет, а начальство может предложить вам новую должность. После обеда вас могут ожидать приятные новости издалека. Деловые партнеры порадуют вас благоприятным развитием сотрудничества. Усталость после работы лучше снять физическими упражнениями. Посетите тренажерный зал или бассейн. В отношениях с вашей половинкой получится привести партнеру к нужным выводам и союз окрепнет. Стрелец Хороший день для представителей знака. С утра постарайтесь уделить больше времени отдыху и текущей работе. Во второй половине дня можно браться за сложные проекты. Успешными окажутся сделки, переговоры и деловые встречи. Вы можете получить неожиданное приглашение на участие в мероприятии от малознакомого человека. Не стоит отказываться, в любом случае, это будет бесценный опыт. Со второй половинкой следует обсудить вопросы бюджета. Скорее всего этот вопрос укрепит ваш союз. Козерог Не откладывайте дела на потом. Вам придется проявить всю свою волю для борьбы с ленью. Это будет тяжело, особенно после обеда, но к концу дня вы будете удовлетворены результатами. Стоит заняться домашними делами, например, уборкой. В отношениях со второй половинкой вам может потребоваться моральная поддержка. Не стесняйтесь признаться в этом вашему партнеру. Водолей Водолеев ожидает неоднозначный день. Преобладать будет воздействие позитивных тенденций, но не обойдется и без неудач. Не теряйте внимательности при работе с деньгами. С осмотрительностью занимайтесь деловыми переговорами, вас могут попробовать обмануть. Следует запланировать хороший отдых. Придумайте совместное мероприятие с друзьями, либо соберитесь в кругу семьи за спокойным отдыхом. В отношениях может не получиться избежать неприятного разговора. Рыбы Рыбам стоит приготовиться к неожиданностям. Многие ваши планы будут нарушены и вам придется на ходу придумывать выход. Если предельно сконцентрируетесь, то все сложится удачно. Нагрузка дня негативно отразится на вашем самочувствии. Рекомендуется спокойный отдых без физических упражнений и занятий спортом. Вечером можете погулять или пригласить вторую половинку на фильм или спектакль.

