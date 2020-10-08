Екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии

Екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии

Сегодня, 13:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга пожаловался, что отправил жену в больницу, а утром нашел ее избитой, сообщает Е1.

По его словам, ночью у жены начались сильные судороги, было похоже на приступ эпилепсии. Он вызвал скорую помощь. Когда приехали фельдшеры, женщина была уже в сознании, сама смогла дойти до машины. Муж остался дома с маленьким ребенком.

Мужчина рассказывает, что утром не мог дозвониться жене, через справочную узнал о том, что она находится в больнице №20.

Он утверждает, что все лицо у нее было в синяках, а также были выбиты зубы. При этом супруга не помнит, что происходило ночью, а очнулась в палате привязанной к кровати, ее зафиксировали, чтобы женщина не травмировала себя при приступе.

В больнице пояснили, что что ее привезли с такими травмами из больницы № 36, однако по записям в журналах, туда она не поступала.

Никто не говорит, что случилось: избили, попали в ДТП по дороге в больницу или сама упала? Жена и я — абсолютно благополучные люди, никакой агрессии со стороны жены быть не могло, Анастасия сама сотрудник одной из правоохранительных госструктур,говорит муж потерпевшей.

В горздраве Екатеринбурга, а также на станции скорой помощи отказались комментировать ситуацию.

Муж написал заявление в полицию.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщают, что проводится проверка: опрашивают персонал медицинского учреждения, выясняют обстоятельства, запрашивают документы. Женщина будет направлена на судебно-медицинское освидетельствование. По итогам проверки будет принято решение.

Напомним, в конце сентября екатеринбурженка пожаловалась на забытый в голове тампон после операции.

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