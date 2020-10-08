Итоги первого тура проекта «Дебатл»

Итоги первого тура проекта «Дебатл»

Сегодня, 12:20ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Перед стартом  ¼ финала диспутного клуба «Дебатл» вспоминаем, как завершились матчи первого раунда и показываем самые запоминающиеся моменты.

Оренбург оказался сильнее Волгограда, сыграв на теме человеческого счастья и локального патриотизма.

Тюменцы победили Нижний Тагил на тему мифологизации истории, убедив экспертов, что историей должны заниматься ученые, а не политики.

Омск выиграл у Владивостока, но многим запомнились не аргументы и эмоции оппонентов, а непосредственность пушистого питомца капитана приморской команды, на некоторые время перетянувшего внимание аудитории.

Благодаря своей искренности Ангелина Беседина из Белгорода победила в споре с оппонентами из Петрозаводска, убедительно доказав, что Россия даже в 2050 году останется сверхдержавой.

Команда из Казани с разгромным счетом взяла игру у Нижнего Новгорода, обосновав необходимость замены срочной армии на профессиональную.

В южном «междусобойчике» на тему верховенства национального права над международным Ставрополь получил у арбитров больше баллов, чем Ростов.

Уфимская команда запомнилась в дискуссии на тему «утечки мозгов» из страны, назвав преступной систему кумовства, которая зачастую выталкивает за границу талантливых специалистов.

Пожалуй, самой эмоциональной за весь раунд оказалась встреча вторых команд Волгограда и Белгорода, споривших о цензуре и свободе слова: в какой-то момент аргументы оппонентов даже в буквальном смысле лишили почвы под ногами капитана белгородцев Валерия Белых.

Таким образом, в следующем раунде состоятся следующие игры:

Оренбург — Тюмень

Омск — Белгород

Ставрополь — Казань

Уфа — Волгоград-2

Правила прежние: участники оцениваются по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Победитель проходит в следующий тур по системе «на вылет». Темы для дебатов определяют организаторы проекта и случайным образом распределяют их между парами команд. Сторону дискуссии также определяет жребий. Это соревнование по риторике, а не смотр собственных мнений, поэтому важно, чтобы оппоненты могли находить аргументацию и отстаивать точку зрения, даже если не разделяют ее.

Дебаты второго тура пройдут с 13 по 16 октября. Подробнее о темах дебатов можно узнать в этом материале.

Video:YouTube-канал "Город55"

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