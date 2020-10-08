Итоги первого тура проекта «Дебатл»

Правила прежние: участники оцениваются по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Победитель проходит в следующий тур по системе «на вылет». Темы для дебатов определяют организаторы проекта и случайным образом распределяют их между парами команд. Сторону дискуссии также определяет жребий. Это соревнование по риторике, а не смотр собственных мнений, поэтому важно, чтобы оппоненты могли находить аргументацию и отстаивать точку зрения, даже если не разделяют ее.