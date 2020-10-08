Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство

Решение было принято сегодня на заседании правительства, его провел губернатор региона Евгений Куйвашев.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, поддержка направлена на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», она позволит выполнить программу в полной мере.
Смирнов сообщил, что отбор на участие в национальном проекте «Жилье и городская среда» был проведен на основании конкурсного отбора заявок муниципалитетов. Денежные средства из казны региона распределили между 41 территорией.
Самый большой объем финансирования, а именно 243 миллиона рублей, получит Нижний Тагил. Каменску-Уральскому выделят 198 миллионов, а Екатеринбургу 134,3 миллиона рублей.
Напомним, Нижнему Тагилу в 2021 году выделено 900 миллионов рублей на образование и дороги.