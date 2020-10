Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство

На развитие комфортной городской среды в 2021 году бюджет Свердловской области направит в города 1,58 миллиарда рублей, сообщает информационный портал Свердловской области.

Решение было принято сегодня на заседании правительства, его провел губернатор региона Евгений Куйвашев. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, поддержка направлена на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», она позволит выполнить программу в полной мере. Смирнов сообщил, что отбор на участие в национальном проекте «Жилье и городская среда» был проведен на основании конкурсного отбора заявок муниципалитетов. Денежные средства из казны региона распределили между 41 территорией. Самый большой объем финансирования, а именно 243 миллиона рублей, получит Нижний Тагил. Каменску-Уральскому выделят 198 миллионов, а Екатеринбургу 134,3 миллиона рублей. Напомним, Нижнему Тагилу в 2021 году выделено 900 миллионов рублей на образование и дороги. Бюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей на образование и дороги

Related news: Бюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей на образование и дороги

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter