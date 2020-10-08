Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

В противоборстве Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, оказывающего влияние на ситуацию в стране.⠀И потому я посчитал важным рассказать эту историю зрителям. В формате фильма или сериала - решим позднее, пишет режиссер.