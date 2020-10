Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Режиссер Александр Роднянский собирается снять сериал или кино про отца Сергия из Екатеринбурга. Об этом он написал в своем Instagram.

В посте Роднянский отмечает, что любит кино, основанное на реальных событиях. Историю отца Сергия он считает одной из самых громких в России. В противоборстве Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, оказывающего влияние на ситуацию в стране.⠀И потому я посчитал важным рассказать эту историю зрителям. В формате фильма или сериала - решим позднее, пишет режиссер. Напомним, Следственный комитет завел на экс-церковника Сергия уголовное дело за истязания детей в Свреднеуральском монастыре. СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия

