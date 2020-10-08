Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Сегодня, 20:51ОбществоPhoto: Александр Роднянский в Instagram
Режиссер Александр Роднянский собирается снять сериал или кино про отца Сергия из Екатеринбурга. Об этом он написал в своем Instagram.

В посте Роднянский отмечает, что любит кино, основанное на реальных событиях. Историю отца Сергия он считает одной из самых громких в России.

В противоборстве Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, оказывающего влияние на ситуацию в стране.⠀И потому я посчитал важным рассказать эту историю зрителям. В формате фильма или сериала - решим позднее, пишет режиссер.

Напомним, Следственный комитет завел на экс-церковника Сергия уголовное дело за истязания детей в Свреднеуральском монастыре.

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