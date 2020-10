РПЦ превратит здание Свердловского рок-клуба в православный центр

Екатеринбургская епархия проведет реконструкцию Свердловского рок-клуба, которое входит в перечень объектов культурного наследия. После завершения работ там откроют духовно-просветительский центр, пишет E1.

По словам представителей епархии, здание находится в аварийном состоянии. Планируется, что после реконструкции в нем будут заниматься творческие коллективы, проходить концерты, лекции, встречи с историками, писателями и так далее. Когда именно начнутся работы, в епархии не уточнили. Напомним, что ДК Свердлова было передано министерством по управлению госимуществом региона екатеринбургской епархии на безвозмездной основе еще в мае 2016 года. С тех пор здание стояло заброшенным. Напомним, в Екатеринбурге на торги было выставлено здание на улице Тургенева, 20. Оно было построено в 1917 году. С 2006 по 2014 года, здание занимал «Коляда-театр». Торги пройдут 11 ноября. Начальная стоимость составляет 11,1 миллиона рублей. В Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра»

