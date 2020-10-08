РПЦ превратит здание Свердловского рок-клуба в православный центр

Напомним, в Екатеринбурге на торги было выставлено здание на улице Тургенева, 20. Оно было построено в 1917 году. С 2006 по 2014 года, здание занимал «Коляда-театр». Торги пройдут 11 ноября. Начальная стоимость составляет 11,1 миллиона рублей.