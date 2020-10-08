РПЦ превратит здание Свердловского рок-клуба в православный центр

РПЦ превратит здание Свердловского рок-клуба в православный центр

Сегодня, 14:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургская епархия проведет реконструкцию Свердловского рок-клуба, которое входит в перечень объектов культурного наследия. После завершения работ там откроют духовно-просветительский центр, пишет E1.

По словам представителей епархии, здание находится в аварийном состоянии. Планируется, что после реконструкции в нем будут заниматься творческие коллективы, проходить концерты, лекции, встречи с историками, писателями и так далее.

Когда именно начнутся работы, в епархии не уточнили.

Напомним, что ДК Свердлова было передано министерством по управлению госимуществом региона екатеринбургской епархии на безвозмездной основе еще в мае 2016 года. С тех пор здание стояло заброшенным.

Напомним, в Екатеринбурге на торги было выставлено здание на улице Тургенева, 20. Оно было построено в 1917 году. С 2006 по 2014 года, здание занимал «Коляда-театр». Торги пройдут 11 ноября. Начальная стоимость составляет 11,1 миллиона рублей.

Stories:
Екатеринбург
РПЦреконструкцияреставрацияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы