РПЦ превратит здание Свердловского рок-клуба в православный центр

По словам представителей епархии, здание находится в аварийном состоянии. Планируется, что после реконструкции в нем будут заниматься творческие коллективы, проходить концерты, лекции, встречи с историками, писателями и так далее.
Когда именно начнутся работы, в епархии не уточнили.
Напомним, что ДК Свердлова было передано министерством по управлению госимуществом региона екатеринбургской епархии на безвозмездной основе еще в мае 2016 года. С тех пор здание стояло заброшенным.
Напомним, в Екатеринбурге на торги было выставлено здание на улице Тургенева, 20. Оно было построено в 1917 году. С 2006 по 2014 года, здание занимал «Коляда-театр». Торги пройдут 11 ноября. Начальная стоимость составляет 11,1 миллиона рублей.