Сенатор РФ Эдуард Россель раскритиковал ужесточение коронавирусных ограничений

Член Совета Федерации Эдуард Россель раскритиковал ужесточение ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, пишет E1.

Тяжело определить какие меры можно вводить, а какие нельзя. Умирают не только от коронавируса, но и от рака и даже от насморка. Экономические последствия введения жестких ограничений могут быть хуже последствий эпидемии, заявил Эдуард Россель. По словам сенатора, следует четко выполнять рекомендации врачей, а не вводить ограничения. Сам он соблюдает все необходимые меры, пользуется антисептиком и защитной маской. Напомним, в Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения. Запрещена работа танцполов на коцертах. Кроме того в выходные теперь не имеют права работать детские развлекательные центры. В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

