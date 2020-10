Скандальный отец Сергий назвал бывших воспитанников наркоманами

Отец Сергий ответил на обвинения в истязаниях проповедью, в которой назвал бывших воспитанников наркоманами, пишет Ура.ру.

По словам Сергия, Филипп и Елена прибыли в монастырь уже болея наркоманией. Он был против этого, но подчинился приказу владыки Викентия. Выгнать детей получилось после того. После того как они наглотались привезенных с собой таблеток и были госпитализированы, я, наконец, смог выдворить их из обители, рассказал экс-схимонах. Кроме того, он заявил, о тысячах матерей, которые мечтают отдать на воспитание своих детей в Среднеуральский монастырь. Также он назвал Экспертного совета по проведению религиоведческой государственной экспертизы при Минюсте РФ Александра Дворкина навозной мухой, говорящей с позиции дерьма. Причиной послужило то, что тот рекомендовал его в качестве обвиняемого по делу об истязаниях. СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия Напомним, СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter