Скандальный отец Сергий назвал бывших воспитанников наркоманами

По словам Сергия, Филипп и Елена прибыли в монастырь уже болея наркоманией. Он был против этого, но подчинился приказу владыки Викентия. Выгнать детей получилось после того.
После того как они наглотались привезенных с собой таблеток и были госпитализированы, я, наконец, смог выдворить их из обители, рассказал экс-схимонах.
Кроме того, он заявил, о тысячах матерей, которые мечтают отдать на воспитание своих детей в Среднеуральский монастырь.
Также он назвал Экспертного совета по проведению религиоведческой государственной экспертизы при Минюсте РФ Александра Дворкина навозной мухой, говорящей с позиции дерьма. Причиной послужило то, что тот рекомендовал его в качестве обвиняемого по делу об истязаниях.
Напомним, СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания.