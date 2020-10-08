Стала известна судьба пропавших у уральца часов за миллион рублей

Также он поведал, что нашли возможного похитителя. Выйти на след помогли сотрудники фирмы, продавшей часы. Они дали «ориентировку» по своим каналам. В итоге с екатеринбургцем связались представители московского ломбарда и сообщили, что к ним приходил мужчина с целью продать часы именно такой модели, но сделка не состоялась и он ушел.