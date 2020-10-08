Стала известна судьба пропавших у уральца часов за миллион рублей

Стала известна судьба пропавших у уральца часов за миллион рублей

Сегодня, 22:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Часы за миллион рублей, похищенные у предпринимателя из Екатеринбурга, нашлись, пишет «КП-Екатеринбург»

Бизнесмен рассказал изданию, что часы появлялись в одном из ломбардов Москвы и уточнил, что правоохранительные органы не имеют отношения к факту обнаружения.

Также он поведал, что нашли возможного похитителя. Выйти на след помогли сотрудники фирмы, продавшей часы. Они дали «ориентировку» по своим каналам. В итоге с екатеринбургцем связались представители московского ломбарда и сообщили, что к ним приходил мужчина с целью продать часы именно такой модели, но сделка не состоялась и он ушел.

Предприниматель из столицы Урала сообщает, что передал информацию в полицию.

Напомним, часы были отправлены транспортной компанией в Екатеринбург, но до покупателя так и не дошли. Транспортная компания отказалась возмещать ущерб, так как посылка была не застрахована.

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