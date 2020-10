Стала известна судьба пропавших у уральца часов за миллион рублей

Часы за миллион рублей, похищенные у предпринимателя из Екатеринбурга, нашлись, пишет «КП-Екатеринбург»

Бизнесмен рассказал изданию, что часы появлялись в одном из ломбардов Москвы и уточнил, что правоохранительные органы не имеют отношения к факту обнаружения. Также он поведал, что нашли возможного похитителя. Выйти на след помогли сотрудники фирмы, продавшей часы. Они дали «ориентировку» по своим каналам. В итоге с екатеринбургцем связались представители московского ломбарда и сообщили, что к ним приходил мужчина с целью продать часы именно такой модели, но сделка не состоялась и он ушел. Предприниматель из столицы Урала сообщает, что передал информацию в полицию. Напомним, часы были отправлены транспортной компанией в Екатеринбург, но до покупателя так и не дошли. Транспортная компания отказалась возмещать ущерб, так как посылка была не застрахована. По пути в Екатеринбург пропали часы стоимостью в миллион рублей

