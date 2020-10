Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле заплатит министерству обороны неустойку по решению суда, пишет Ура.ру.

Истец требовал от завода более 45 миллионов рублей, но арбитражный суд удовлетворил выплату в размере 12,6 миллионов рублей. С министерства обороны в пользу УВЗ также взыскана неустойка в более чем 141 тысячу рублей. Напомним, правительство РФ выступило гарантом при реструктуризации долга «Уралвагонзавода» банку ВТБ. Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

