Сын погибшей в ДТП тагильчанки намерен компенсировать моральный вред

Сын погибшей в ДТП тагильчанки намерен компенсировать моральный вред

Сегодня, 16:01ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Сын сбитой пьяным водителем женщины в Нижнем Тагиле планирует подавать гражданский иск на возмещение морального вреда.

По словам Александра, сумма компенсации будет обсуждаться с юристами.

Вообще, никакие деньги в данном случае ничего не поменяют и не вернут жизнь,рассказал TagilCity.ru сын погибшей.

Также мужчина отмечает, что основной задачей на данном этапе является максимальный срок наказания для обвиняемого, то есть 12 лет лишения свободы.

Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле произошло пьяное ДТП с участием пешеходов, одна из пострадавших от полученных травм скончалась. 4 октября было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 ч. 3 УК РФ).

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