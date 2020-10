Сын погибшей в ДТП тагильчанки намерен компенсировать моральный вред

Сын сбитой пьяным водителем женщины в Нижнем Тагиле планирует подавать гражданский иск на возмещение морального вреда.

По словам Александра, сумма компенсации будет обсуждаться с юристами. Вообще, никакие деньги в данном случае ничего не поменяют и не вернут жизнь,рассказал TagilCity.ru сын погибшей. Также мужчина отмечает, что основной задачей на данном этапе является максимальный срок наказания для обвиняемого, то есть 12 лет лишения свободы. Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле произошло пьяное ДТП с участием пешеходов, одна из пострадавших от полученных травм скончалась. 4 октября было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 ч. 3 УК РФ). Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter