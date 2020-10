Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

Сегодня жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что у нее украли ключи от автомобиля и вытащили оттуда рюкзак. Об этом она рассказал TagilCity.ru.

Вчера около 18.00 женщина привела ребенка на тренировку по гимнастике, которая проходила на улице Энтузиастов, 8а. По словам потерпевшей, она повесила куртку с ключами от машины в кармане в раздевалке, где никто не следит за вещами. После занятия женщина не обнаружила их на месте и позвонила мужу, который подъехал по адресу. Выяснилось, что из машины с переднего пассажирского сиденья украден рюкзак, в котором были документы, кошелек, права, карточки, наушники Airpods и ежедневник с важными записями по работе. На место происшествия выехала полиция из отделения № 17. При выяснении обстоятельств случившегося, сразу попала в поле зрения 10-летняя девочка, которая состоит на учете ПДН около года за общественно опасные деяния. Ее уже пытались поместить в центры временного содержания, но суды не идут на это, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Инспекторы ПДН выяснили, что кражу совершила именно она, девочка во всем созналась. После этого потерпевшая вместе с мужем приехали за украденным рюкзаком. Девочка вышла вместе с матерью и с извинениями отдала его. Потерпевшая стала проверять содержимое, но не нашла там ежедневника, денег в кошельке и Airpods. Деньги, которые были в кошельке обещают вернуть завтра, ежедневник выбросили, а вот наушники девочка не хотела отдавать, хотела себе оставить,рассказала TagilCity.ru потерпевшая. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отмечают, что ранее в этот же день девочка была на комиссии по делам несовершеннолетних, где просила дать ей еще один шанс на исправление. Потерпевшая не стала писать заявление, она отмечает быструю и слаженную работу полиции. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле были найдены двое несовершеннолетних, которые несколько лет стоят на учете ПДН в связи с уходами из дома и совершением противоправных деяний. Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter