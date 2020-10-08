Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

Вчера около 18.00 женщина привела ребенка на тренировку по гимнастике, которая проходила на улице Энтузиастов, 8а.
По словам потерпевшей, она повесила куртку с ключами от машины в кармане в раздевалке, где никто не следит за вещами. После занятия женщина не обнаружила их на месте и позвонила мужу, который подъехал по адресу.
Выяснилось, что из машины с переднего пассажирского сиденья украден рюкзак, в котором были документы, кошелек, права, карточки, наушники Airpods и ежедневник с важными записями по работе.
На место происшествия выехала полиция из отделения № 17. При выяснении обстоятельств случившегося, сразу попала в поле зрения 10-летняя девочка, которая состоит на учете ПДН около года за общественно опасные деяния. Ее уже пытались поместить в центры временного содержания, но суды не идут на это, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Инспекторы ПДН выяснили, что кражу совершила именно она, девочка во всем созналась.
После этого потерпевшая вместе с мужем приехали за украденным рюкзаком. Девочка вышла вместе с матерью и с извинениями отдала его. Потерпевшая стала проверять содержимое, но не нашла там ежедневника, денег в кошельке и Airpods.
Деньги, которые были в кошельке обещают вернуть завтра, ежедневник выбросили, а вот наушники девочка не хотела отдавать, хотела себе оставить,рассказала TagilCity.ru потерпевшая.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отмечают, что ранее в этот же день девочка была на комиссии по делам несовершеннолетних, где просила дать ей еще один шанс на исправление.
Потерпевшая не стала писать заявление, она отмечает быструю и слаженную работу полиции.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле были найдены двое несовершеннолетних, которые несколько лет стоят на учете ПДН в связи с уходами из дома и совершением противоправных деяний.