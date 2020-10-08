Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

На место происшествия выехала полиция из отделения № 17. При выяснении обстоятельств случившегося, сразу попала в поле зрения 10-летняя девочка, которая состоит на учете ПДН около года за общественно опасные деяния. Ее уже пытались поместить в центры временного содержания, но суды не идут на это, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».