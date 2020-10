Уральских выпускников школ приемных родителей хотят обязать брать детей

Власти Свердловской области вводят правила, по которым будут работать школы приемных родителей. Согласно новому «Стандарту качества услуг» этих школ, 75% выпускников школ родителей будут обязаны брать приемных детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства соцполитики региона.

Как пишет Ура.ру, в министерстве пояснили, что версия документа не является окончательной. До 17 октября в нее можно предложить поправки. На данный момент в области действует 77 школ приемных родителей, из них 70 являются государственными, три находятся при образовательных организациях, четыре — при общественных. Каждый год обучение в школах проходит более 1,5 тысяч свердловчан. Напомним, в марте 2019 года в Екатеринбурге на базе дома-интерната для умственно-отсталых детей открылась учебно-тренировочная квартира. Она используется для подготовки приемных родителей. В помещении взрослые и дети проживают совместно, чтобы привыкнуть друг к другу. Такое нововведение позволяет подготавливать семьи к приему ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии.

