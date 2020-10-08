Уральских выпускников школ приемных родителей хотят обязать брать детей

Напомним, в марте 2019 года в Екатеринбурге на базе дома-интерната для умственно-отсталых детей открылась учебно-тренировочная квартира. Она используется для подготовки приемных родителей. В помещении взрослые и дети проживают совместно, чтобы привыкнуть друг к другу. Такое нововведение позволяет подготавливать семьи к приему ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии.