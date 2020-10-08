В Екатеринбурге ликвидируют городское Управление здравоохранения

В Екатеринбурге ликвидируют городское Управление здравоохранения

Сегодня, 09:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 1 января 2021 года в Екатеринбурге ликвидируют Управление здравоохранения. 23 муниципальных медучреждения, а также две некоммерческие организации переходят в государственную собственность региона, сообщает «Областная газета».

Сотрудников управления планируют перевести в региональный минздрав.

Накануне прошло заседание комиссии по соцзащите и здравоохранению населения в городской думе Екатеринбурга.

По словам начальника Управления здравоохранения администрации города города Дениса Демидова, все жители Свердловской области имеют право на полноценную и качественную медицину. Структуру межучреждений при переводе менять не будут, для работников все останется по-прежнему.

В августе 2020 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, по которому будет проходить интеграция систем здравоохранения Екатеринбурга и региона.

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, одна из с целей этого закона — улучшение финансирования больниц Екатеринбурга, а также возможность более активного привлечения федеральных средств для развития отрасли.

Напомним, в Екатеринбурге возникли первые споры при поглощении горздрава.

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