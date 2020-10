В Красноярском крае лесная коррупция носит повальный характер

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце установил запрет на экспорт круглого леса в другие страны. Специалисты уверены, что на губернатора Красноярского края Александра Усса возбудят уголовные дела. Близкие главы региона не одно десятилетие контролируют местный лесной бизнес.

Не один год семейство Усса строило лесоперерабатывающую империю. Власти Красноярского края выделяли участки, а также раздавали квоты на вырубку и разрешения на экспорт. Администрация региона проводила проверки работы организаций. В число таких компаний входит акционерное общество «КЛМ КО». Эта фирма более чем на 50% принадлежит лицам из ближайшего круга губернатора. АО «КЛМ КО» превратилось в самое крупное деревообрабатывающее предприятие Красноярского края и второе в РФ. Об этом пишут «Новые известия». Жена Усса является акционером АО «КЛМ КО». Само общество зарегистрировано в Красноярске 23 года назад. В то время его уставной капитал был равен 65 000 рублей. У предприятия есть «дочка» - компания «КЛМ-ЭКО», которая должна развивать деревообрабатывающую промышленность региона. «КЛМ-ЭКО» выделили в пользование на 47 лет три лучших участка эксплуатационных лесов. 17 лет назад дочерней структуре АО «КЛМ КО» предоставили государственную поддержку на 30 миллионов рублей. Тогда Александр Усс работал в Заксобрании. По букве закона, спиленный лес надо восстанавливать. Но почему-то за деятельностью компании губернатора никто не следил. Подозрителен факт частых пожаров на участках, которые арендует ООО «КЛМ-ЭКО. Так, в июне 2020 года участок одного из сгоревших лесничеств проверили эксперты «Гринписа». «Зеленые» не исключают того, что возгорание произошло по вине человека. Однако официальная версия гласит, что лес вспыхнул из-за грозы. Пару лет назад из Красноярского края на экспорт ушло древесины на сумму 48 миллиардов рублей. В бюджет региона поступило лишь 1,6 миллиарда рублей. В 2018 году в Красноярском крае в огне сгорело 1,6 миллиона гектара леса. Это на 30% больше, чем годом ранее. Экс-руководитель Красноярской счетной палаты Татьяна Давыденко сетует, что на данный момент воровство продолжается. «Незаконная продажа увеличилась в три раза. В прошлом году при санитарной вырубке леса мы назвали цифру 362 000 кубометров. В 2019 году – 2 миллиона кубометров санитарных вырубок. Как жена Усса была учредителем одной из компаний, так она и осталась», - подчеркнула Татьяна Давыденко. При министре лесного хозяйства Маслодудове огонь уничтожал тайгу в регионе так, как никогда. В минувшем году пламя поглотило свыше одного миллиона гектара территории. Маслодудов попал под следствие. Его обвинили во взяточничестве, нецелевом расходовании бюджетных средств и захвате земельных участков. Губернатор, судя по всему, знал о происходящем. Однако он защищал своего протеже. Нужно упомянуть и о скандале, связанном с основателем и главой «Церкви последнего завета» Виссарионом. Именно его надо считать вишенкой на торте. Члены секты были субподрядчиками по отдельным объектам Универсиады. Сектанты выигрывали выгодные тендеры на вырубку деревьев и строили жилье из кедра для крупных чиновников. Скандальный бизнес семьи Александра Усса подробно освещал Марат Баширов. Последний считает, что губернатор Красноярского края в скором времени покинет свой пост. «Обстановка в крае усугубляется и воровством леса, и разливом нефти, ухудшается экономическая и политическая обстановка», - жалуется Марат Баширов. Население Красноярска просит Москву остановить варварское обращение с лесом в крае. Федеральный центр должен решить проблемы региона.

