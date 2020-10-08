В Красноярском крае лесная коррупция носит повальный характер

Не один год семейство Усса строило лесоперерабатывающую империю. Власти Красноярского края выделяли участки, а также раздавали квоты на вырубку и разрешения на экспорт. Администрация региона проводила проверки работы организаций. В число таких компаний входит акционерное общество «КЛМ КО». Эта фирма более чем на 50% принадлежит лицам из ближайшего круга губернатора. АО «КЛМ КО» превратилось в самое крупное деревообрабатывающее предприятие Красноярского края и второе в РФ. Об этом пишут «Новые известия».
Жена Усса является акционером АО «КЛМ КО». Само общество зарегистрировано в Красноярске 23 года назад. В то время его уставной капитал был равен 65 000 рублей. У предприятия есть «дочка» - компания «КЛМ-ЭКО», которая должна развивать деревообрабатывающую промышленность региона. «КЛМ-ЭКО» выделили в пользование на 47 лет три лучших участка эксплуатационных лесов. 17 лет назад дочерней структуре АО «КЛМ КО» предоставили государственную поддержку на 30 миллионов рублей. Тогда Александр Усс работал в Заксобрании.
По букве закона, спиленный лес надо восстанавливать. Но почему-то за деятельностью компании губернатора никто не следил. Подозрителен факт частых пожаров на участках, которые арендует ООО «КЛМ-ЭКО. Так, в июне 2020 года участок одного из сгоревших лесничеств проверили эксперты «Гринписа». «Зеленые» не исключают того, что возгорание произошло по вине человека. Однако официальная версия гласит, что лес вспыхнул из-за грозы.
Пару лет назад из Красноярского края на экспорт ушло древесины на сумму 48 миллиардов рублей. В бюджет региона поступило лишь 1,6 миллиарда рублей. В 2018 году в Красноярском крае в огне сгорело 1,6 миллиона гектара леса. Это на 30% больше, чем годом ранее. Экс-руководитель Красноярской счетной палаты Татьяна Давыденко сетует, что на данный момент воровство продолжается.
«Незаконная продажа увеличилась в три раза. В прошлом году при санитарной вырубке леса мы назвали цифру 362 000 кубометров. В 2019 году – 2 миллиона кубометров санитарных вырубок. Как жена Усса была учредителем одной из компаний, так она и осталась», - подчеркнула Татьяна Давыденко.
При министре лесного хозяйства Маслодудове огонь уничтожал тайгу в регионе так, как никогда. В минувшем году пламя поглотило свыше одного миллиона гектара территории. Маслодудов попал под следствие. Его обвинили во взяточничестве, нецелевом расходовании бюджетных средств и захвате земельных участков. Губернатор, судя по всему, знал о происходящем. Однако он защищал своего протеже.
Нужно упомянуть и о скандале, связанном с основателем и главой «Церкви последнего завета» Виссарионом. Именно его надо считать вишенкой на торте. Члены секты были субподрядчиками по отдельным объектам Универсиады. Сектанты выигрывали выгодные тендеры на вырубку деревьев и строили жилье из кедра для крупных чиновников.
Скандальный бизнес семьи Александра Усса подробно освещал Марат Баширов. Последний считает, что губернатор Красноярского края в скором времени покинет свой пост.
«Обстановка в крае усугубляется и воровством леса, и разливом нефти, ухудшается экономическая и политическая обстановка», - жалуется Марат Баширов.
Население Красноярска просит Москву остановить варварское обращение с лесом в крае. Федеральный центр должен решить проблемы региона.