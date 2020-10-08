В Красноярском крае лесная коррупция носит повальный характер

Жена Усса является акционером АО «КЛМ КО». Само общество зарегистрировано в Красноярске 23 года назад. В то время его уставной капитал был равен 65 000 рублей. У предприятия есть «дочка» - компания «КЛМ-ЭКО», которая должна развивать деревообрабатывающую промышленность региона. «КЛМ-ЭКО» выделили в пользование на 47 лет три лучших участка эксплуатационных лесов. 17 лет назад дочерней структуре АО «КЛМ КО» предоставили государственную поддержку на 30 миллионов рублей. Тогда Александр Усс работал в Заксобрании.