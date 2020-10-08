В Нижнем Тагиле приняли исполнение бюджета 2019 года

Приоритет бюджета 2019 года был отдан социальной сфере. В прошлом году были проведены капитальные реконструкции школ, построено новое образовательное учреждение на 1200 мест, два детских сада. В Нижнем Тагиле продолжился национальный проект «Безопасные и качественные дороги», было проведено расселение граждан из аварийного жилья в поселке Уралец, а также благоустроены общественные территории.