В Нижнем Тагиле приняли исполнение бюджета 2019 года

В Нижнем Тагиле приняли исполнение бюджета 2019 года

Сегодня, 10:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Вчера в Нижнем Тагиле состоялись слушания по исполнению бюджета за 2019 год, сообщает «Тагильский рабочий».

Он был принят единогласно.

По словам первого заместителя главы города Вячеслава Горячкина, отчет должны были принять еще в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса сроки перенесли на осень.

Заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексеей Бурдилов отметил, что по ряду показателей за 2018 и 2019 годов появилась положительная динамика. Выросла среднемесячная зарплата с 37 023 до 39 805 рублей, а также увеличился оборот розничной торговли и объем инвестиций.

Доходная часть бюджета составила около 14,5 миллиардов рублей, расходная — около 14 миллиардов. Профицит бюджета составил 99 миллионов рублей.

Приоритет бюджета 2019 года был отдан социальной сфере. В прошлом году были проведены капитальные реконструкции школ, построено новое образовательное учреждение на 1200 мест, два детских сада. В Нижнем Тагиле продолжился национальный проект «Безопасные и качественные дороги», было проведено расселение граждан из аварийного жилья в поселке Уралец, а также благоустроены общественные территории.

Напомним, дюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей на дороги и образование.

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