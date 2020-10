На 8 октября, в Свердловской области на дистанционное обучение переведены уже 454 класса в 185 школах, пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По коронавирусу закрыты 408 классов, по гриппу и ОРВИ — 46. На вчерашний день по данным регионального операштаба, на карантин по COVID-19 были закрыты 395 классов. По словам источника, полностью закрыты шесть дошкольных учреждений, три из них из-за коронавируса, три — из-за ОРВИ. Отдельно закрыто 180 групп в 147 детских садах. Напомним, вчера в Екатеринбурге полностью закрыли гимназию № 2, причиной этого послужила высокая заболеваемость ОРВИ. В центре Екатеринбурга полностью перевели на дистант элитную гимназию

