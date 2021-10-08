Детский омбудсмен высказался об истории с насилием в тагильской семье опекунов

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал историю о насилии над детьми в семье «профессиональных» опекунов из Нижнего Тагила.

Детей, по словам Морокова, из семьи не изъяли. Они на данный момент помещены в реабилитационный центр. Омбудсмен также возмутился, по какой причине учителя не сообщали об инцидентах. Данная тема, по его словам будет рассматриваться. Семья, как утверждает Мороков, на хорошем счету. К ней не было претензий. Он отметил, что на сегодняшний день в детских домах много тех, кого не возьмут в семьи. Давайте подойдем с точки зрения, что люди берут на себя дикую ответственность, когда забирают детей в семью, иногда не зная, во что это выльется, особенно когда берут взрослых детей. Никто не знает их предыдущую историю. Но люди берут на себя ответственность, сказал Мороков. Он посоветовал не делать скоропалительных выводов и дождаться завершения проверки. Напомним, о проблемах в семье из Нижнего Тагила стало известно 4 октября 2021 года. Появились сообщения о том, что приемная мама обращалась ненадлежаще с детьми, а также в их семье старший мальчик регулярно насиловал брата и сестру. В результате дело было взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным, а 4 детей из семьи изъяли. Глава СК РФ взял на контроль дело о насилии над детьми в приемной тагильской семье

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