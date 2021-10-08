Дом Окуджавы в Тагиле за 21,9 млн отремонтирует компания из Екатеринбурга

Дом Окуджавы в Тагиле за 21,9 млн отремонтирует компания из Екатеринбурга
Дом Окуджавы в Тагиле за 21,9 млн отремонтирует компания из Екатеринбурга
Сегодня, 19:34ОбществоЕвгения СафинаФото: Яндекс.Карты
Дом подрядчика Белова второй половины XIX века, в котором находится Культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле, отремонтирует екатеринбургская компания ООО «Инвестпром».

Здание было передано Центральной городской библиотеке в 2015 году. Культурный центр «Дом Окуджавы» много раз перестраивался внутри, а снаружи не реставрировался.

Внутри были переделки, перестройки: заменено освещение, построены перегородки, поставлены новые входные двери, рассказала редакции TagilCity.ru директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.

Она пояснила, что «Дом Окуджавы» является не музеем, а именно культурным центром, так как для музея нужны экспонаты, принадлежащие непосредственно семье Окуджавы. В центре собраны экспонаты со времен жизни поэта и его отца.

Мы вывезли из здания экспонаты, оборудование и книжный фонд еще в июне. Сейчас мини-экспозиция создана в филиале № 13 Центральной городской библиотеки на улице Вагоностроителей, 19. Будем приглашать туда тагильчан на экскурсии и мероприятия, отметила Наталья Якимова.

«Инвестпром» стал единственным участником торгов, аукцион признан несостоявшимся. Заказчиком является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Компания зарегистрирована в 2013 году, директором является Александр Обвинцев. «Инвестпром» занимается инженерными изысканиями и проектированиями, управлением проектами строительства, а также выполняет строительный контроль.

Организация была подрядчиком в 12 госконтрактах на сумму 1,4 миллиарда рублей, в частности выполняла работы для администраций Верхнего Тагила, МКУ «Управление заказчика по капремонту» Екатеринбурга и других заказчиков.

Работы в «Доме Окуджавы» необходимо окончить до 31 июля 2022 года, общая площадь застройки составляет 211 квадратных метров. В здании и повале должны быть поменяны освещение, водоснабжение и канализация, отопление и кондиционирование. Также объект культурного наследия нужно оснастить пожарной сигнализацией.

Напомним, аукцион на ремонт «Дома Окуджавы» на улице Карла Маркса, 20а в Нижнем Тагиле был объявлен ранее, однако в августе на торги не заявилось ни одной компании.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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