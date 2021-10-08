«Единая Россия» создала свою фракцию в Госдуме

На первом организационном собрании «Единой России» приняли решение о создании фракции партии в Госдуме. В ее состав вошли 324 депутата, в том числе и двое самовыдвиженцев. Главой фракции был единогласно выбран Владимир Васильев.

Как сообщает nashgorod.ru, на собрании были утверждены заместители руководителя фракции и состав руководящих органов — президиум, собрание, совет президиума. Также были выбраны депутаты, которые будут представлять фракцию ЕР на заседаниях Госдумы, в общественных объединениях, в государственных органах. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что партия утвердила ежегодную отчетность фракции перед руководящими органами «Единой России». По его словам, это позволит повысить качество работы партии. «Всё это поможет решить главную задачу, поставленную российским президентом, — выполнить народную программу партии», — объяснил Турчак. Спикером Госдумы восьмого созыва был утвержден Вячеслав Володин, кандидатуру которого ранее предложил Путин. Сам Володин заявил об огромной ответственности фракции перед избирателями. «Я буду стараться сделать всё, чтобы мы выполнили главную задачу — реализовали обязательства, данные в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул он. На оргзаседании фракции также рассмотрели кандидатуры глав думских комитетов и председателей комиссий Госдумы. Как сообщает сайт «Единой России», партия по результатам парламентских выборов сохранила конституционное большинство в Госдуме. В нижнюю палату парламента вошли 324 представителя ЕР, в том числе 198 человек по одномандатным округам и 126 человек по федеральному списку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter