Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки

Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки
Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки
Сегодня, 21:23ОбществоФото: 1MI
Медики увольняются из Горноуральской районной поликлиники под Нижним Тагилом. Там наблюдаются пациенты из поселков и деревень, прилегающих к городу.

С начала 2021 года медучреждение покинули около десятка фельдшеров. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник. По его словам, это связано с чрезмерно возросшей нагрузкой. Из-за скачка заболеваемости COVID-19 врачи каждый день принимают большое количество пациентов, также вырос объем документов для заполнения, пишет «Уралинформбюро».

Однако оперативная информация гласит, что с июня по сентябрь 2021 года врачи-терапевты не увольнялись, а трудовой договор расторгли шесть фельдшеров. Это связано с выходом на пенсию, сменой места жительства и уходом из профессии. Об этом заявил и. о. замминистра здравоохранения региона Александр Бобров.

Исходя из данных федерального портала «Работа России», можно сделать вывод, что на 8 октября требуется 40 специалистов различного уровня квалификации.

Напомним, 6 июня стало известно, что из неврологического отделения Центральной городской больницы Екатеринбурга № 7 начал массово увольняться средний медперсонал. Врачи пожаловались на переработки и «рабские условия».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
больницаувольнениеврачиНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы