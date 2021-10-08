Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии

Глава комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что с 1993 года оно публикует критические статьи на коррупционную тематику, о полицейском насилии, незаконных арестах и так далее. Несмотря на возникшие проблемы на фоне публикаций, Дмитрий Муратов не отказался от принципа независимости. Он также отстаивал права журналистов писать на выбранные тематики.