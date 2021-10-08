Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии

Сегодня, 14:36
Общество
Фото: "Новая газета"
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Журналисты получили премию за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира», пишет «Новая газета» со ссылкой на Норвежский Нобелевский комитет.

Фото:Норвежский Нобелевский комитет

Глава комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что с 1993 года оно публикует критические статьи на коррупционную тематику, о полицейском насилии, незаконных арестах и так далее. Несмотря на возникшие проблемы на фоне публикаций, Дмитрий Муратов не отказался от принципа независимости. Он также отстаивал права журналистов писать на выбранные тематики.

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