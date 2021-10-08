Капитальный ремонт и модернизация школы № 32 в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

Поскольку в августе появился новый проект по модернизации, мы пока не знаем, как это все будет происходить. Сейчас Министерство образования формирует свою заявку от области в Министерство просвещения РФ. Софинансирование из федерального бюджета составит 95%, а 5% вложит муниципалитет, пояснила директор.