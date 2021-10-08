Капитальный ремонт и модернизация школы № 32 в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

На сегодняшний день школа входит в федеральную программу по модернизации образовательных учреждений. В Министерство образования и молодежной политики от Управления образования Нижнего Тагила было направлено соответствующее письмо, рассказала редакции TagilCity.ru директор школы № 32 Галина Масликова.
По ее словам, проектирование капитального ремонта началось еще в январе 2021 года. Сейчас проект почти готов, основная часть работ согласована.
Поскольку в августе появился новый проект по модернизации, мы пока не знаем, как это все будет происходить. Сейчас Министерство образования формирует свою заявку от области в Министерство просвещения РФ. Софинансирование из федерального бюджета составит 95%, а 5% вложит муниципалитет, пояснила директор.
Она отметила, что проект модернизации предусматривает не только капитальный ремонт, но и оснащение школы современным оборудованием. Как только появится точная информация о выделении средств в 2022 году, будет решаться вопрос о том, куда переводить учеников.
В школе учится более 700 человек, 60% учащихся живут в центре Нижнего Тагила. По опыту других школ, которые сейчас ремонтируются в Нижнем Тагиле, ученики размещаются в близлежащих школах, рассказала Галина Масликова.
Инженерные изыскания для капремонта школы № 32 на улице Карла Маркса, 67 проведет тагильская компания «Тисизгео». Организация снизила цену контракта почти в два раза, с 531 до 288 тысячи рублей, и стала победителем.
Всего на торги заявилось две компании, заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Работы необходимо закончить в течение 21 дня с момента заключения контракта, площадь участка для изысканий составляет 1,2 гектара.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт школы № 23 на улице Черных, 86. Работы необходимо закончить до 30 июля 2024 года, на них выделено 220 миллионов рублей.