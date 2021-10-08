Открытие обновленного моста на Красноармейской в Тагиле запланировано на октябрь

На данный момент большая часть работ на объекте уже завершена. Для того, чтобы произвести подъем моста, был осуществлен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и барьерных ограждений, а также вскрыты все деформационные швы. По словам директора подрядной организации Андрея Комарова, рабочие пользовались технологией подъема на домкратах. Осуществляя подъем пролета, были заменены и элементы моста, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.