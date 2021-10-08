Открытие обновленного моста на Красноармейской в Тагиле запланировано на октябрь

На данный момент большая часть работ на объекте уже завершена. Для того, чтобы произвести подъем моста, был осуществлен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и барьерных ограждений, а также вскрыты все деформационные швы. По словам директора подрядной организации Андрея Комарова, рабочие пользовались технологией подъема на домкратах. Осуществляя подъем пролета, были заменены и элементы моста, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
8 октября строители начали обустраивать пешеходные дорожки, после чего начнется асфальтирование проезжей части и малярные работы. Заключительным этапом реконструкции станет установка барьерного ограждения.
По словам главы города Владислава Пинаева, объект, который задумывался как временный на период реконструкции моста по улице Фрунзе, будет переведен в разряд постоянных.
Открыть движение по обновленному мосту мы планируем до конца октября. Параллельно будем вести работу по его оформлению и постановке на баланс,отметил Пинаев.
Напомним, 14 сентября строители начали реконструкцию моста по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле. Движение транспортных средств планировалось закрыть на 2,5 месяца. Подрядчиком на объекте выступает местная компания ООО «Промтрансстрой».