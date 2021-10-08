РЭО объединил 15 вузов и компаний для подготовки кадров сферы обращения с отходами

РЭО сообщил о создании консорциума для ведущих отечественных вузов и компаний отрасли обращения с ТКО. Они займутся подготовкой кадров для реализации перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) в России.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО, участниками консорциума о научно-методологическом обеспечении перехода к ЭЗЦ станут 15 вузов и отраслевых компаний. Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что ключевая цель реформ по обращению с ТКО заключается в создании экономики замкнутого цикла. По его мнению, она позволит отправлять на переработку и в дальнейшем использовать максимальное количество отходов. Гендиректор РЭО подчеркнул, что данная инициатива позволит сформировать новый сектор экономики в сфере обращения с ТКО. Он отметил, что для его создания необходимо вложение финансовых и интеллектуальных ресурсов. К слову, организаторы консорциума не против привлечения новых лиц, которые, как и вошедшие уже в него, поддерживают принципы формирования ЭЗЦ. К слову, Буцаев добавил, что готовить кадры для такого перехода начнут с помощью ведущих ученых, которые проведут ряд необходимых исследований. Как отмечает ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, консорциум поможет объединить лучшие «зеленые» разработки вузов и создать в России целостную систему подготовки кадров для «зелёной» экономики. «Формирование экологического мышления становится одним из ключевых трендов развития высшего образования. В связи с цифровизацией и ростом востребованности экономики замкнутого цикла современные профессии в ближайшем будущем могут претерпеть изменения. Важно сейчас создать инфраструктуру и работать на опережение», — сообщил Иван Лобанов. Участники консорциума пришли к выводу, что для перехода к ЭЗЦ существует важность оценки текущего состояния и перспектив развития научно-образовательной деятельности. Кроме того, они заявили о необходимости развития сектора исследований и разработок, подготовки кадров, а также повышения их квалификации. Не обошли стороной и тему обновления образовательных программ и содействия при трудоустройстве выпускников, которые прошли обучение по основным образовательным программам высшего образования. Отметим, что в качестве участников консорциума «Экономика замкнутого цикла» выступили следующие российские вузы: МГУ имени М. В. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие. Стоит напомнить, что национальный проект «Экология» предусматривает сокращение объема захоронения ТКО, что в свою очередь позволит снизить экологическую нагрузку на население. Уточняется, что целью к 2030 году считают сортировку 100% объема ТКО и снижение уровня захоронения отходов на полигонах до 50%. Но для достижения поставленной цели необходимо построить экономику замкнутого цикла.

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