В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней

В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней
В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней
Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1MI
В колониях, расположенных в Нижнем Тагиле, выявлены несколько очагов африканской чумы свиней. Также были найдены свалки, на которых лежали останки животных — в селе Калиновское Камышловского района и в Богдановичском районе.

В связи с ситуацией ветеринарные службы Свердловской области составили обращение, направленное к владельцам личных подсобных хозяйств со свиньями. К ним обратились с просьбой при обнаружении признаков недомогания у животных сразу же обращаться к ветеринарам.

О том, что на данный момент ситуация вокруг африканской чумы свиней в регионе напряжена, заявил директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин. По его словам, не нужно пытаться лечить животных своими силами. Также нельзя выкидывать трупы на свалки или в лесной массив. Тем самым совершается уголовно-наказуемое преступление, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Трушкин отметил, что именно пищевые отходы повлекли за собой вспышку африканской чумы свиней в колониях Нижнего Тагила. Он напомнил, что животных запрещено кормить отходами из кухонь и столовых.

Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября. В ближайшее время планируется начать выплаты от государства фермерам за падеж свиней от болезни.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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