Восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле планирует Эдуард Россель

Самое первое, что планируется сделать для выведения Нижнего Тагила на международный уровень — построить уменьшенную копию фамильной церкви династии. В 60-х годах она была снесена. Однако губернатор, будучи тогда еще мастером в «Тагилстрое», отказался делать это. Церковь была снесена без него, но теперь Россель планирует ее восстановить и поставить неподалеку «Демидов-центр». Об этом он рассказал в интервью ОТВ.