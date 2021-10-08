Восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле планирует Эдуард Россель

Восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле планирует Эдуард Россель
Восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле планирует Эдуард Россель
Сегодня, 12:27ОбществоФото: 1MI
Восстановить фамильную церковь Демидовых планирует в Нижнем Тагиле бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он также планирует превратить Нижний Тагил в мировой центр с помощью наследия династии.

В городе, по мнению Росселя, нужно восстановить древний храм, а на Чусовой, где на свет появился Никита Демидов, поставить базу отдыха.

Самое первое, что планируется сделать для выведения Нижнего Тагила на международный уровень — построить уменьшенную копию фамильной церкви династии. В 60-х годах она была снесена. Однако губернатор, будучи тогда еще мастером в «Тагилстрое», отказался делать это. Церковь была снесена без него, но теперь Россель планирует ее восстановить и поставить неподалеку «Демидов-центр». Об этом он рассказал в интервью ОТВ.

По словам Росселя, проект церкви уже готов и будет презентован в ходе Демидовской ассамблеи. При этом планируется, чтобы все предприятия Свердловской области поучаствовали в строительстве. На эту тему бывший губернатор уже успел пообщаться с нынешним — Евгением Куйвашевым.

Напомним, на месте предполагаемой усыпальницы Демидовых было найдено четыре могилы, а также скелет. Склеп был найден работниками, занимающимися реконструкцией сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. После находки с визитом в город прибыл бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он рассказал, что останки будут исследованы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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