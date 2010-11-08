80% больных туберкулезом – экономически активное население

Для того, чтобы выявить опасное заболевание на ранней стадии, нужно регулярно проходить флюорографический осмотр. Сегодня этим пренебрегают даже некоторые работники крупных предприятий Нижнего Тагила, отмечают члены Межведомственной комиссии по противодействию распространения туберкулеза. Но главная проблема – такие осмотры вообще не проходят тагильчане, работающие в частных фирмах и в сфере малого бизнеса. Вопрос об ответственности работодателей за проведение медицинских осмотров своих сотрудников будет обсуждаться на городском Совете директоров.