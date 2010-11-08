Александр Мишарин ознакомился с проектом музейного комплекса «Демидовский парк»

В ходе визита в Горнозаводской округ мэр Нижнего Тагила Валентина Исаеварассказала Александру Мишарину о перспективном проекте развитияландшафтно-индустриального комплекса «Демидовский парк», сообщаетдепартамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«Демидовский парк» должен стать уникальным музейным комплексом, которыйраскинется на площади в 265 гектаров. Его центром станет первыйдемидовский завод на Урале. Всего в состав комплекса должны войти 12архитектурных сооружений – старинные цеха, поселения, гидротехническиесооружения.

Муниципальные власти предлагают включить данный проект в региональнуюпрограмму развития внутреннего туризма.

Вкладывать деньги в реализацию проекта готовы российские промышленныепредприятия, которые исторически были связаны с заводом. Однако наначальном этапе город рассчитывает получить 300 миллионов рублей изобластной казны. Об этом на встрече сообщила глава города ВалентинаИсаева.