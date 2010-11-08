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Горнолыжный комплекс «Гора Белая» включен в программу подготовки к Олимпиаде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая» включен в программу подготовки к Олимпиаде

8 ноября 2010, 10:53ОбществоОльга
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