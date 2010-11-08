Горнолыжный комплекс «Гора Белая» включен в программу подготовки к Олимпиаде

4 ноября состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса дляподготовки олимпийского резерва. Площадь объекта, построенного на базегорнолыжного комплекса «Гора Белая», составила почти 3 тыс кв м.Строительство началось еще в 2008 году. Как отметил в беседе сжурналистами министр физкультуры и спорта Свердловской области ЛеонидРапопорт, в возведение ФОКа было вложено 380 млн рублей из Фондагубернаторских программ, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Это уникальный объект. Раньше комплекс «Гора белая» был большеориентирован на подготовку специалистов для зимних Олимпийских игр.Теперь здесь можно будет осваивать илетние виды спорта. В комплексеоборудован бассейн, универсальный спортивный зал для проведениямероприятий по игровым видам спорта: мини-футболу, волейболу, теннису,баскетболу, бадминтону и другим. Также имеется массажный кабинет имножество других помещений», - подчеркнула мэр города Нижний ТагилВалентина Исаева.

Александр Мишарин отметил, что в Нижнем Тагиле создаются условия длязанятий спортом не только для профессиональных спортсменов, но и длярядовых граждан. «Здесь можно вести подготовку олимпийских спортсменов ссамого юного возраста, а также активно развивать массовый спорт.Делается все для того, чтобы жители города и области могли круглогодичнозаниматься физкультурой, поправлять здоровье», - сказал губернатор.

Мишарин добавил, что сейчас в Тагилетакже ведется проектирование и строительство сноубордпарка,ультрасовременного лыжно-биатлонного комплекса.

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