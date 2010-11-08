Королева Великобритании зарегистрировалась в сети Facebook
8 ноября 2010, 07:05Общество
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В социальной сети Facebook появилась страница королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает британская газета «Дейли Телеграф» в понедельник.
На странице будут публиковаться свежие новости, фотографии, а такжевидеоматериалы, рассказывающие о деятельности королевы и членовкоролевской семьи.
«Подружиться» с королевой в сети не удастся, однако пользователиFacebook будут иметь возможность одобрять и комментировать материалы,которые будут публиковаться на странице Букингемского Дворца. Любойпользователь также сможет отправить ей сообщение.Для посещения пользователей страница станет доступна сегодня в 11:00 помосковскому времени.
В 2007 году на сайте Youtube появилась страница Букингемского Дворца, а в2009 году страница королевской семьи появилась в микроблоге Twitter,сообщает Интерфакс.
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