Королева Великобритании зарегистрировалась в сети Facebook

На странице будут публиковаться свежие новости, фотографии, а такжевидеоматериалы, рассказывающие о деятельности королевы и членовкоролевской семьи.

«Подружиться» с королевой в сети не удастся, однако пользователиFacebook будут иметь возможность одобрять и комментировать материалы,которые будут публиковаться на странице Букингемского Дворца. Любойпользователь также сможет отправить ей сообщение.Для посещения пользователей страница станет доступна сегодня в 11:00 помосковскому времени.