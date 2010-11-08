Нападение на журналиста Олега Кашина всколыхнуло общество
Журналисты, блогеры, представители общественных организаций после нападения на журналиста «Коммерсанта» Олега Кашина развернули активную кампанию с требованием расследований нападений и убийств журналистов.
В частности, начат сбор подписей под обращением к президенту РФ ДмитриюМедведеву, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, к вечерувоскресенья под документом подписались уже около тысячи человек.
Корреспондентиздания «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит двумянеизвестными в ночь на субботу около своего дома на Пятницкой улице вМоскве. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в 36-ю горбольницу.
По факту нападения расследуется уголовное дело по статье «Покушение наубийство группой лиц». Одна из возможных причин нападения –профессиональная деятельность журналиста. Он специализируется наобщественно-политической тематике, в частности освещал деятельностьмолодежных организаций, выступления оппозиции, проблему Химкинскоголеса, пишет РИА Новости.
Дело находится на контроле генпрокурора и главы МВД.
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